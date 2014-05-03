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بالصور.. كارول سماحة تحيي حفلًا مع السيمفونية الهولندية بأمستردام

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بالصور.. كارول سماحة تحيي حفلًا مع السيمفونية الهولندية بأمستردام بالصور.. كارول سماحة تحيي حفلًا مع السيمفونية الهولندية بأمستردام

وقف الجمهور الهولندى تحية وتقدير منه للفنانة كارول سماحة الذى قدمته فى حفلين ضخمين يومى 1 و 2 مايو في Concertgebouw بمدينة أمستردام بالتعاون مع السيمفونية الهولندية بقيادة المايسترو الهولندي Hans Leenders ،التى وصلت إلى أكثر من 80 عازف .

وفوجئت كارول بوقوف الحضور من جنسيات مختلفة إلى جانب الجاليات العربية وعلى رأسها اللبنانية لمدة أكثر من دقيقتين، والتصفيق والهتاف لها تقديرًا لصوتها وفنها ، كما حضرت سفيرة لبنان فى هولندا السيدة عبير على وسفير المغرب عبد الوهاب البلوكى وعدد من الشخصيات الهامة. وقد إمتلأ الـ Concertgebouw أهم وأكبر مسارح هولندا عن آخره لمشاهدة كارول التى غنت أجمل أغانيها بتوزيع أوركسترا جديد مع الموزع العالمى bob Zimmerman.

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