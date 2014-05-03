غدًا.. الإمام الأكبر ووفد الأزهر يشاركان فى مؤتمر بالبحرين

يغادر صباح غدٍ الأحد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والوفد المرافق له، القاهرة متوجهًا إلى المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، للمشاركة وإلقاء الكلمة الافتتاحية فى "مؤتمر الحضارات فى خدمة الإنسانية"، المقرر انعقاده فى الفترة من 5 حتى 7 مايو 2014.

ويُشارك فى المؤتمر نُخبة من كبار العلماء من جميع دول العالم، ويهدف إلى إبراز دور التعارف الإنسانى وأثره فى إسعاد البشرية، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية فى تعزيز الروابط الإنسانية، والتعايش بين حضاراتٍ متنوعة فى الوطن الواحد، وحقوق الإنسان والديمقراطية كثمارٍ للحضارات الإنسانية.

يضم الوفد المرافق للإمام الأكبر كلاًّ من د.محمد مختار جمعة، عضو المكتب الفنى للدعوة بالأزهر الشريف وزير الأوقاف، ود.أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر، والمستشار محمد محمود عبد السلام، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون الدستورية والقانونية ومستشار هيئة كبار العلماء.

كما يشارك فى المؤتمر بأبحاث علمية كل من: د.إسماعيل عبد الخالق الدفتار، أستاذ الحديث وعلومه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، د.أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، د. محمد عبد الصمد مهنا، عضو المكتب الفنى لشيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولى بالأزهر.

ومن المقرر خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين الأزهر الشريف وبين وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية تنص على تبادل الطرفان الخبرات والكوادر فى مجال حوار الحضارات والثقافات والدعوات الخاصة بالمؤتمرات والندوات التى يعقدها أحدهما فى مجال حوار الحضارات والثقافات.