إذاعة “نجوم F.M” تحصد 4 من جوائز لـ”Medial East Music Award”

استطاعت إذاعة “نجوم F.M”، أن تكتسح جوائز الـ “Medial East Music Award”، المتخصصة في مجال الموسيقي، بعدما حصدت 4 جوائز دفعة واحدة من خلال فروعها الإنتاجية في جميع المجالات، علي أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 1 من شهر يونيه المقبل بأحد الفنادق الكبري.

وحصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي جائزة أفضل أغنية عن أغنيتها “ومين اختار” التي طرحت قبل ألبومها كأغنية دعائية، كما حصل الفنان رامي جمال علي جائزة أفضل مطرب شاب بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه “فترة مش سهلة” في التعاون الأول بينه وبين شركة “NRP Music”.

واستطاعت شركة “نجوم ريكوردز” أن تحصد جائزة أفضل شركة إنتاج موسيقية علي الرغم من وجودها منذ عامين فقط، وهي الشركة التي أنتجت من قبل ألبومي الفنان محمد حماقي “من قلبي بعني”، وألبوم الفنانة شيرين عبد الوهاب “أنا كتير”، كما حصلت إذاعة “Nile Fm” علي جائزة أفضل محطة راديو.

يذكر أن إذاعة “نجوم F.M” كان لها نصيب من الجوائز خلال عام 2013، حينما حصلت علي جائزة أفضل راديو من مجلة “دير جيست”.