مصطفى بكرى: الإخوان خططوا لعزل قادة الجيش منذ 2012 ..والسيسى أحبط مؤامراتهم

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، منسق عام حملة مرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسى ، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تخطط للإطاحة بالسيسى وقادة الجيش منذ أواخر عام 2012 ، وأنه كان هناك مؤامرات ودسائس ضده من جانب الإخوان ، حيث كان السيسى يؤكد دوما للرئيس السابق محمد مرسى إن جيش مصر ملك للمصريين وليسوا حكرا للإخوان مسلمين .

وأضاف بكرى خلال مؤتمر لحملة المشير السيسى بساحة مسجد الحسين ، إن السيسى تحدى الإخوان المسلمين عاما كاملا وأحبط مخططهم لإقامة دولة فلسطينية فى صحراء ومدن سيناء ، مشيرا إلى أن هناك خطة تم إعدادها من قبل الإخوان من أجل توطين الفلسطينيين بمصر .

يأتى هذا بعد لقاء المشير السيسى لوفد الصحفيين والإعلاميين اليوم ، حيث أعلن المشير عن عدة تصريحات ، وذكر أن مرسى كان لديه فرصه لتقوية وتجديد شرعيته وحفظ ماء الوجه لكنه رفضها ، وأصبح من المستحيل عودة الإخوان المسلمين مرة آخرى إلى الحكم.