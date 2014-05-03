وزير الأثار: مصر سوف تسترد 234 قطعة أثرية تم تهريبها للخارج

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار أن الوزارة تبذل أقصي جهدها لاستعادة كل قطعة أثرية تم رصدها وثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية ، وقال أن الوزارة استطاعت استعادة 83 قطعة أثرية منذ مايو 2012 وحتي اليوم تم رصدها علي المواقع الالكترونية المخصثة لبيع القطع الأثربة .

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم باتصالات مع عدة دول لاسترداد 281 قطعة أثرية منها 234 قطعة تم ضبطها في مطار شارل ديجول في باريس و11 قطعة من أمريكا و17 قطعة من بريطانيا و 8 من الدنمارك و10 من استراليا وقطعة من سويسرا .