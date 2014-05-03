أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الأثار: مصر سوف تسترد 234 قطعة أثرية تم تهريبها للخارج

Google+ Print

20140503_212736_resized

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار أن الوزارة تبذل أقصي جهدها لاستعادة كل قطعة أثرية تم رصدها وثبت خروجها من بطريقة غير شرعية ، وقال أن الوزارة استطاعت استعادة 83 قطعة أثرية منذ مايو 2012 وحتي اليوم تم رصدها علي المواقع الالكترونية المخصثة لبيع القطع الأثربة .

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم باتصالات مع عدة دول لاسترداد 281 قطعة أثرية منها 234 قطعة تم ضبطها في مطار شارل ديجول في باريس و11 قطعة من أمريكا و17 قطعة من بريطانيا و 8 من الدنمارك و10 من استراليا وقطعة من سويسرا .

20140503_212751_resized20140503_212710_resized

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست