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انتهت - لشبونة 1-1 ناسيونال .. شيكابالا لن يشارك

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انتهت - لشبونة 1-1 ناسيونال .. شيكابالا لن يشارك انتهت - لشبونة 1-1 ناسيونال .. شيكابالا لن يشارك

متابعة حية ومباشرة لمباراة ناسيونال ماديرا مع ضيفه سبورتنج لشبونة في وجود ثلاثة مصريين صالح جمعة، علي غزال ويجلس محمود عبد الرازق "شيكابلا" على مقاعد البدلاء.

في الدقيقة 80 أجرى ليوناردو خارديم المدير الفني للشبونة التغيير الثالث والأخير وبالتالي لن يشارك شيكابالا.

في الدقيقة 75 يسجل دييجو بارسيلوس هدف التعادل بعد ارتباك دفاعي للشبونة.

أجرى لشبونة تغييره الأول بدخول كارلوس ماني في الدقيقة 66 ومازال شيكابالا على مقاعد البدلاء.

خروج صالح جمعة في الدقيقة 67.

في الدقيقة 39 يسجل كابوس هدفا بالخطأ في شباك ناسيونال بعد كرة عرضية حاول إخراجها وتحويلها إلى ركنية ولكنها تحولت في مرماه.

في الدقيقة 18 يسدد صالح جمعة كرة أعلى العارضة.

دخل شيكابالا قائمة المباراة لأول مرة ويجلس على مقاعد البدلاء للشبونة.

الفريقان حسما موقعهما، لشبونة "شيكابالا" في الوصافة وتأكد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

بينما ضمن ناسيونال المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلاله المركز الخامس.

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