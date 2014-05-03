شيكابالا يشاهد تعادل لشبونة مع غزال وجمعة من على مقاعد البدلاء

شاهد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة تعادل فريقه مع ناسيونال ماديرا بهدف لمثله يوم السبت.

وحل لشبونة ضيفا على ماديرا ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري البرتغالي.

وشارك علي غزال وصالح جمعة لاعبا وسط ناسيونال بشكل أساسي في اللقاء، وخرج جمعة مستبدلا في الدقيقة 65.

فيما أجرى ليوناردو خارديم المدير الفني لسبورتنج التغييرات الثلاثة دون أن يشرك شيكابالا الذي دخل قائمة فريقه لأول مرة هذا الموسم.

المباراة لم يكن لها أي أهمية تذكر، إذ ضمن لشبونة التأهل لدوري أبطال أوروبا لاحتلاله المركز الثاني في الدوري، فيما تأهل ماديرا للدوري الأوروبي بعد ضمان احتلال المركز الخامس.