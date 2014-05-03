أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيكابالا يشاهد تعادل لشبونة مع غزال وجمعة من على مقاعد البدلاء

Google+ Print
شيكابالا يشاهد تعادل لشبونة مع غزال وجمعة من على مقاعد البدلاء شيكابالا يشاهد تعادل لشبونة مع غزال وجمعة من على مقاعد البدلاء

شاهد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة تعادل فريقه مع ناسيونال ماديرا بهدف لمثله يوم السبت.

وحل لشبونة ضيفا على ماديرا ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري البرتغالي.

وشارك علي غزال وصالح جمعة لاعبا وسط ناسيونال بشكل أساسي في اللقاء، وخرج جمعة مستبدلا في الدقيقة 65.

فيما أجرى ليوناردو خارديم المدير الفني لسبورتنج التغييرات الثلاثة دون أن يشرك شيكابالا الذي دخل قائمة فريقه لأول مرة هذا الموسم.

المباراة لم يكن لها أي أهمية تذكر، إذ ضمن لشبونة التأهل لدوري أبطال أوروبا لاحتلاله المركز الثاني في الدوري، فيما تأهل ماديرا للدوري الأوروبي بعد ضمان احتلال المركز الخامس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع