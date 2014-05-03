السيسي: أمتلك عصا سحرية هى إرادة المصريين القادرة على صناعة المستحيل

استقبل عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وفدا من مقدمي البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية اليوم “السبت” ، بالتزامن مع بدء الحملة الدعائية الرسمية ، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع مؤسسات الرأى العام ، ورموز الإعلام المصري التي تشكل وعى المواطنين بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع .

واستمع السيسي إلى رؤية الإعلاميين حول مستقبل المرحلة المقبلة ، وكيفية مواجهة التحديات التي تعترض الوطن ، والدور المنوط بوسائل الإعلام فى تشكيل وعى جماهير الشعب المصري ، ورد على أسئلتهم حول مختلف القضايا التي تشغل الرأى العام .

وأكد السيسي أن دور الإعلام في المرحلة الراهنة دور حاكم جدا ، موضحا أن وسائل الإعلام المختلفة هى القادرة على استعادة اصطفاف المصريين ، بعد الاستقطاب الكبير الذي حدث فى المجتمع ، وأن منظومة وعى الناس تحتاج إلى تطوير كبير واستراتيجية إعلامية ضخمة حتى تنجح وتعاون الدولة على النهوض .

وأوضح أن الإعلام يساهم فى تشكيل الرأى العام بنسب كبيرة إلى جانب مؤسسات الأسرة والتعليم ودور العبادة ، لافتا إلى أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يشكلون الجزء الأكبر من وعي الجماهير فى الوقت الراهن .

وكشف السيسي أن بداية المشكلة في مصر كانت عندما ظهرت قيادات دينية بخلفيات متطرفة وحاولت أن تحكم مصر ، مؤكدا أن هذه القيادات نظرت للواقع دون أن تتحمل مسئولياته ، ولم يكن لديها خلفية علمية أو استراتيجية لبناء الدولة .

وأضاف قائلا ” الخطاب الدينى المنعزل عن الواقع خلق مشكلة فى نسيج المجتمع المصرى ، وأنا عشت وترعرعت فى حى ليست فيه أى مشكلة بين المسلم والمسيحى ، ولم يكن أحد يستدعي دين الآخر ، ولكن وجدنا أنفسنا نتحرك فى اتجاه مختلف حتى بين المسلمين وبعضهم البعض نتيجة الخطاب المتطرف الذي أتحدث عنه . ”

وتابع السيسي ” أنا كنت داخل الجيش فى أفضل وأنسب وضع يمكن لأحد أن يتصوره ، من المكانة والمحبة والاحترام ولكن حب البلد هو ما دفعنى للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية ، والحب لا يمكن أبدا أن يكون بالكلام ” .

وأكد أن فقدان التواصل بين الإعلام وأجهزة الدولة مشكلة حقيقية ، وإذا لم يأخذ الإعلام تدفق مناسب من الأخبار والمعلومات ستحدث مشكلة حقيقية ، نظراً لأن الإعلام فى هذه اللحظة سوف يتصرف طبقا لما هو متاح لديه من معلومات قد تكون غير دقيقة فى أغلب الأحيان .

ودعا السيسي إلى ضرورة أن تكون هناك آلية حقيقية للتواصل بين أجهزة الدولة والإعلام خلال الفترة المقبلة ، للحصول على المعلومات بحرية وتجرد ، وخلق استراتيجية إعلامية واضحة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن الإعلام لا بد أن يكون لديه الفهم الوطني والأمانة في العرض والنشر ، مؤكدا أن تحسين الخطاب الإعلامى خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون مسئولية الإعلاميين الشرفاء ، وأنه كلما زاد مستوى الوعى والفكر والثقافة لدى الناس كلما زادت القدرة على التواصل والفهم فيما بينهم .

وأكد السيسي أن الوطن لو سقط مرة لن يعود ثانية ، والمشكلة التى يعانى منها البعض أنهم غير مدركين لما قد يحدث فى المجتمع حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه ، موضحا أن هذا لن يكون أبدا فى مصلحة الوطن ، والإعلام هو المسئول عن تشكيل وعى المواطنين ، وهذا يحتاج دائما إلى معلومات ودقة فى الطرح والتناول .. وقال ” إن الإعلام يهز وجدان المصريين ويؤثر فى معنوياتهم دون أن يشعر بذلك .

وأوضح السيسى خلال اللقاء مع الإعلاميين أن الشعب المصرى لو أصبحت لديه ثقة حقيقية سيفعل المستحيل ، مؤكدا أن القدرات الذاتية للمصريين قادرة على تغيير مستقبل هذا الوطن للأفضل خلال المرحلة المقبلة .

وفى رده على سؤال حول أحداث 30 يونيو والفترة التي سبقتها ، أكد السيسى أنه أخبر الرئيس السابق قبل 30 يونيو أن البلاد سوف تدخل فى نفق مظلم حال استمرار الخلاف السياسى ، قائلا ” تعاملنا بمنتهى الشرف والأمانة مع الأحداث فى مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق ، وأخبرته أن جماعتهسوف تحول الخلاف السياسي إلى خلاف دينى وحرب مقدسة ” .

ولدى سؤاله حول استعادة الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة والواقع الأمني الحالي ، قال إن الأمن يواجه تحديات كبيرة فى الوقت الراهن ، ومستوى تعامل أجهزة وزارة الداخلية مع القضايا الأمنية المختلفة فى الوقت الراهن جيدا جدا ، حال مقارنته بحجم التحديات الموجودة فى المجتمع ، مؤكدا أن هناك تيار فى المجتمع يرى أنه فقد فرصة العودة إلى المجتمع بعدما تشكل رأى عام غير قابل لدعمه مرة أخرى .

وأوضح السيسى أن التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن كبيرة جدا ومختلفة تماما عن الفترات السابقة ، ولكن الشعب المصرى بعبقريته التي أذهلت العالم على مدار السنوات الثلاث الماضية قادر على وضع مصر على الطريق الصحيح والتقدم بها إلى الأمام .

وأشار المرشح الرئاسى إلى أن العالم في الوقت الراهن متعدد المصالح والعلاقات ، ونحن لا نتقاطع مع الآخرين أو نعارض مصالحهم ، طالما أن الآخرين يحترموننا ، ولا يعتدون على حدودنا أو أرضنا ، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الوقت الراهن على الكثير من الاتجاهات الاستراتيجية وليس على اتجاه واحد فقط .

وأكد أن الرأى العام المصرى هو من يقود المشهد خلال الفترة المقبلة وليس الأنظمة ..موضحا أن المستقبل والمسار السياسى فى مصر سيضعه الرأى العام ، وأى نظام غير مدرك لهذا ستكون لديه مشكلة كبيرة ، فالرأى العام لا يتم إرضائه بالكلام .

وقال السيسي ” لابد أن تكون هناك حلول مناسبة لمشكلات المصريين خلال المرحلة المقبلة ، وأنا أمتلك عصا سحرية ، وهى إرادة المصريين القادرة على صناعة المستحيل ” .

وأضاف قائلا ” المصرى الحقيقى هو من يعرف مشاكل بلده جيدا ، ولو استطعنا خلق حالة فهم حقيقية ، سوف نغير مستقبل مصر إلى الأفضل .. وتابع ” ثقتي فى الله وإرادة المصريين لا حدود لها ، ولن يترك الله مصر أبدا ، وقد عشت عمرى كله هكذا ” .

وفى رده على سؤال حول رموز الأنظمة السابقة وكيفية التعامل معها خلال الفترة المقبلة ، قال السيسى إن كل من نطلق عليهم مجموعات مصالح هم فى النهاية مصريين ، ويجب أن نستدعى قوى الخير الموجودة لديهم بدلا من استدعاء قوى الشر ، والبلد كلها تحتاج التكاتف والتعاون ، دون إقصاء لأحد ، فليس مطلوبا أن نتقاطع مع الناس ، ولو لم نحل مشكلات هذا البلد لن تكون لنا أو لغيرنا.

وبيّن السيسى أنه غير محمل بمجاملات من أحد فى الداخل والخارج ، قائلا : ” أنا محسوب على اثنين فقط .. على الله سبحانه وتعالى وعلى المصريين ، انا راجل صادق وأمين وليست لدى فواتير لأسددها لأحد ” .

وأشار المرشح الرئاسى إلى أنه سيعمل وفقا لاستراتيجية تعتمد على محاور متوازية ، نظرا لأن الأوضاع فى مصر وصلت إلى طريق لا يمكن خلاله حل كل مشكلة على حده ، خاصة مع تراكم مشكلات لأكثر من 40 عاما مضت.

وفى رده على سؤال حول سبب غيابه فى الفترة الماضية عن وسائل الإعلام ، أكد السيسى أن التزامه بالقانون كان سببا أساسيا فى ابتعاده عن وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية .. داعيا كل مواطن إلى ضرورة أن تكون لديه ثقافة احترام القانون .

وأوضح المرشح الرئاسي أن المصريين مروا بثورتين عظيمتين خلال السنوات الثلاث الماضية ، من أجل حاجتهم إلى التغيير والطموح إلى الأفضل ، وأن هناك حاجة خلال الوقت الراهن للحديث عن نقاط الاتفاق بين المصريين وليس نقاط الخلاف والمناطق الشائكة .. وقال ” نحتاج إلى الرفق ببعضنا البعض ، وغلق الملفات القديمة والتحرك إلى الأمام برؤية مختلفة ، والقضية التى نحن بصددها ليس فيها مهزوم ومنتصر فنحن نتكلم عن شعب ووطن ” .

وأضاف السيسي : ” الشعب استدعانى لمهمة صعبة وهذا أمر واجب التنفيذ ، على الرغم من أننى لم أكن راغبا فى هذا الأمر ، وأنا بتلك العبارات لا أغازل أحد بأى شكل ، فأنا لدى قيم ومبادئ ثابتة ، والوطن المصرى يتسع للجميع “.

وفى رده على سؤال حول دور القوات المسلحة فى الفترة القادمة ، أكد عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة هى الركيزة والدعامة الحقيقية للدولة المصرية وهى الضمير الوطنى للمصريين ، وليست ملكا لأحد ، بل ملك لكل المصريين ، ولا ترى سوى مصر فقط لا يسار أو يمين أو أي توجه آخر .

أ ش أ