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لجنة شباب حملة “السيسي”​ بأسيوط​ تحتفل ببدء الدعاية الانتخابية لمرشحهم

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دعت اليوم لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح للاحتفال ببدء الدعاية الانتخابية لمرشحهم.

وجاء ذلك بوسط شارع يسرى راغب “مكان انطلاق ثورتى 25 يناير و30 يونيو ” والاستماع إلي كلمة المشير والتي كان سيقوم بالقائها المشير مساء اليوم إلا أن جميع الحضور قرروا الانصراف عقب علمهم بتأجيل كلمة المشير .

وكان من ضمن الحضور للاستماع للكلمة عدد من الشخصيات السياسية والعامة وأمناء الأحزاب بمحافظة أسيوط وممثلين عن عائلات أسيوط المؤيدة للمشير السيسى وقاموا خلال تلك الفترة بتشغيل عدد من الأغانى الوطنية من بينها تسلم الأيادى ورفع علم وصور عديدة للمشير السيسي .

 

 

 

 

 

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