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بالصور.. حملة لإزالة 500 متر بسور معرض سيارات ومنزلين ببنها لمخالفة القانون

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شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة معرضين للسيارات بمدينة بنها على مساحة 500 متر وإزالة الأسوار الحديدية المحيطة بهم.

وقامت الحملة بإزالة منزلين على مساحة 450 متر من طابق واحد معدين للاستكمال .

وناشد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية المواطنين بعدم التعدى على الأرض الزراعية والبناء عليها لأنها ثروه قومية للأجيال القادمة.

ودعا المواطنين إلي الإلتزام بقوانين البناء وأنه لاتهاون فى غزالة المبانى المخالفة طبقًا للقانون.

 

 

 

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