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مصر تشارك فى إجتماع وزارى بالأردن للدول المستضيفة للسوريين

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مصر تشارك فى إجتماع وزارى بالأردن للدول المستضيفة للسوريين مصر تشارك فى إجتماع وزارى بالأردن للدول المستضيفة للسوريين

 

حمدى سند لوزا

غادر مطار القاهرة الدولي مساء أمس اليوم السبت السفير ” حمدى سند لوزا ” نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، متوجهًا إلى عمان فى زيارة للأردن تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى الإجتماع الوزارى الثالث للدول المستضيفة للاجئين السوريين الذى يعقد غداً الأحد .

وتأتى مشاركة ” لوزا ” فى الإجتماع نيابة عن “نبيل فهمى” وزير الخارجية الذى غادر فى نفس التوقيت إلى أبوظبى للمشاركة فى الإجتماع الوزارى لتغير المناخ وتحرص على المشاركة فى إجتماع الدول المستضيفة للاجئين السوريين من أجل التعاون بشأن توفير كل وسائل الراحة للسوريين والتخفيف من الآثار السلبية للأوضاع التى تعانى منها سوريا الشقيقة ، حيث تقدم مصر تيسيرات كبيرة فى إطار لم شمل السوريين وتعليم أولادهم وتقديم الخدمات اللازمة لحياتهم فى مصر .

ويشارك فى الإجتماع دول مصر والأردن والعراق ولبنان وتركيا بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويبحث أوضاع السوريين المتواجدين فى هذه الدول ودعم سبل التعاون والتنسيق لتحسين أوضاعهم والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الأوضاع فى سوريا .

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