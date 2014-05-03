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غدًا.. جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة نجل “مرسى” وصديقه فى قضية تعاطى الحشيش

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غدًا.. جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة نجل “مرسى” وصديقه فى قضية تعاطى الحشيش غدًا.. جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة نجل “مرسى” وصديقه فى قضية تعاطى الحشيش

تنظر محكمة جنايات بنها غدا أولى جلسات محاكمة “عبد الله” نجل الرئيس السابق محمد مرسى وصديقه، وذلك في تهمة تعاطي مخدر الحشيش داخل سيارة بمدينة العبور.

وكانت النيابة الكلية ببنها برئاسة محمد أبو النصر استلمت تقرير المعمل الكيماوى لسيجارتى الحشيش التى تم ضبطهما بحوزة “عبد الله” نجل الرئيس السابق محمد مرسى وصديقه فى واقعة تعاطيهما للحشيش المخدر بعد ضبطهما وبحوزتهما سيجارتين بسيارة أحد أقارب صديقه بالحى الخامس بالعبور، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هى “الحشيش المخدر” المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
> وأكد تقرير  الطب الشرعى أنه بمعاينة طفاية السيارة تبين أن المسحوق الرمادى الموجود بها واللفافة السلوفانية والورقة البيضاء المضبوطتين بمعرفة النيابة العامة عند إجرائها معاينة السيارة جميعا يحتوا على آثار للمادة الفعالة للحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما استلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بعينة الدم والبول لـ”عبد الله” نجل الرئيس السابق محمد مرسى وصديقه وجاءت نتيجة التقرير “إيجابية” بتعاطيهم الحشيش.

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