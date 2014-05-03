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لجنتان بمطار القاهره وقرية البضائع لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للقطع الأثرية

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لجنتان بمطار القاهره وقرية البضائع لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للقطع الأثرية لجنتان بمطار القاهره وقرية البضائع لسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للقطع الأثرية

أكد أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك لمطار القاهرة الدولي أن القطع الأثرية وصلت إلى صالة 4 بمطار القاهرة الدولى ، وتم تشكيل لجنتان لاستقبال القطع الأثرية العائدة اللجنة الأولى بمطار القاهرة الدولى بصالة 4 واللجنة الأخرى بقرية البضائع وذلك لتفادى أى تأخير ولسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم .

وأشار حسن إلي أنه تم استلام القطع الأثرية فى حضور لجنة من وزارة الأثار ولجنة من الخارجية لتسلم القطع الأثرية من لجنتي الجمارك بالمطار ليتم وضعها في المكان الذي تم تحديده لبدء عرضها وفقًا لوزارة الأثار .

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