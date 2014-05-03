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محلب يشهد احتفالية الأهرام بمُناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة

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محلب يشهد احتفالية الأهرام بمُناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة محلب يشهد احتفالية الأهرام بمُناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة

ابراهيم محلب

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة الأهرام بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة الذى يوافق الثالث من مايو من كل عام وقام بتكريم عدد من الصحفيين الذين يشاركون فى الأحداث الميدانية التى مرت على منذ ثورة 25 يناير وكذلك من خدموا مهنة الصحافى .

وألقى رئيس الوزراء كلمة أشاد فيها بدور الصحافة والاعلام وما قدمه للمواطنين من تبصير بالحقائق وقال إننا الآن في معركة حقيقية ورغم الحوادث الإرهابية، إلا أن المعنويات مرتفعة جدًا والشعب المصرى العظيم مصمم على استكمال خارطة الطريق التى ارتضاها، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هى مرحلة بناء مصر الحديثة الاساس فيها هو الفرد .

وشدد محلب على أن مصر بلد كبير ولن يستطيع أحد كسره وان كل ما يتبقى هو ظهور المارد المصري، مرة أخرى، للنهوض بهذا البلد الذي رفض الهزيمة على مر العصور.

واستعرض محلب عددًا من القضايا والمشاكل التى تعانى منها مصر وضرورة العمل على حماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية داعيًا الصحافة والإعلام إلى منح المواطن الأمل والرؤية نحو المستقبل دون تهويل أو تهوين .

أ ش أ

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