محلب يكرم الصحفيين والمراسلين فى احتفالية مؤسسة الأهرام باليوم العالمى للصحافة

كرم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت ، كلا من خالد حسين ، محرر”اليوم السابع” وعمرو السيد محرر “صدى البلد” ، وذلك خلال احتفال مؤسسة الأهرام باليوم العالمى لحرية الصحافة، بحضور شخصيات عامة وفنانين وسياسيين .

وكان “حسين ” ، و”السيد ” قد أصيبا بطلقات نارية فى اشتباكات جامعة القاهرة وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى ، حيث يأتى ذلك كحلقة فى مسلسل استهداف الصحفيين والمراسلين الميدانيين مثل الحسينى أبو ضيف وميادة أشرف.

وشملت الاحتفالية أيضا تكريم كلا من أميرة وهبة وعمرو حسن من بوابة الأهرام، و موسى محمود من مجلة الأهرام العربى ، و داليا أشرف مراسلة قناة النهار و محمد الحداد أون تى فى، و تامر مجدى قناة المحور ، بالاضافة الى بعض الزملاء فى أحداث مختلفة.