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محلب يكرم الصحفيين والمراسلين فى احتفالية مؤسسة الأهرام باليوم العالمى للصحافة

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محلب يكرم الصحفيين والمراسلين فى احتفالية مؤسسة الأهرام باليوم العالمى للصحافة محلب يكرم الصحفيين والمراسلين فى احتفالية مؤسسة الأهرام باليوم العالمى للصحافة

كرم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت ، كلا من خالد حسين ، محرر”اليوم السابع” وعمرو السيد  محرر “صدى البلد” ، وذلك خلال احتفال مؤسسة الأهرام باليوم العالمى لحرية الصحافة، بحضور شخصيات عامة وفنانين وسياسيين .

وكان “حسين ” ، و”السيد ” قد أصيبا بطلقات نارية فى اشتباكات جامعة القاهرة وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى ، حيث يأتى ذلك كحلقة فى مسلسل استهداف الصحفيين والمراسلين الميدانيين مثل الحسينى أبو ضيف وميادة أشرف.

وشملت الاحتفالية أيضا تكريم كلا من أميرة وهبة وعمرو حسن من بوابة الأهرام، و موسى محمود من مجلة الأهرام العربى ، و داليا أشرف مراسلة قناة النهار و محمد الحداد أون تى فى، و تامر مجدى قناة المحور ، بالاضافة الى بعض الزملاء فى أحداث مختلفة.

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