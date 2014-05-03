السيتي يُفلِت من فخ إيفرتون في طريقه نحو التتويج بـ “البريميرليج”

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا اليوم في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للبطولة، ليخطف السيتيزنز الصدارة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

تقدم روس باركلي بهف مبكر لإيفرتون بهدف في الدقيقة 11، ولكن رد الضيوف جاء قويًا عن طريق تسجيل هدفين بواسطة كل من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 22، وإدين دجيكو في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني عاد دجيكو وسجل الهدف الثاني له والثالث للسيتي في الدقيقة 48، ثم نجح روميلو لوكاكو في تقليل الفرق لصالح إيفرتون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وحاول إيفرتون تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن خبرة لاعبي مانشستر سيتي حالت دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز هام وثلاث نقاط عالية جدًا للسيتي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يخوض لقاء في نفس الجولة غداً، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 69 في المركز الخامس.