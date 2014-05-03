أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيتي يُفلِت من فخ إيفرتون في طريقه نحو التتويج بـ “البريميرليج”

Google+ Print
السيتي يُفلِت من فخ إيفرتون في طريقه نحو التتويج بـ “البريميرليج” السيتي يُفلِت من فخ إيفرتون في طريقه نحو التتويج بـ “البريميرليج”

السيتي وإيفرتون – أرشيفية

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا اليوم في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للبطولة، ليخطف السيتيزنز الصدارة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

تقدم روس باركلي بهف مبكر لإيفرتون بهدف في الدقيقة 11، ولكن رد الضيوف جاء قويًا عن طريق تسجيل هدفين بواسطة كل من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 22، وإدين دجيكو في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني عاد دجيكو وسجل الهدف الثاني له والثالث للسيتي في الدقيقة 48، ثم نجح روميلو لوكاكو في تقليل الفرق لصالح إيفرتون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وحاول إيفرتون تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن خبرة لاعبي مانشستر سيتي حالت دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز هام وثلاث نقاط عالية جدًا للسيتي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 80 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يخوض لقاء في نفس الجولة غداً، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 69 في المركز الخامس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا