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كلوب: الدوري يعد دورتموند لمواجهة بايرن في نهائي الكأس

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كلوب: الدوري يعد دورتموند لمواجهة بايرن في نهائي الكأس كلوب: الدوري يعد دورتموند لمواجهة بايرن في نهائي الكأس

أ ش أ - نفى يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي بروسيا دورتموند أن يأخذ الفريق مباريتي الدوري باستخفاف واعتبارهما استعدادا جيدا لمباراة نهائى كأس المانيا امام بايرن ميونيخ.

وقال كلوب ـ في تصريحات للموقع الرسمى للنادي - أن اللاعبين سيواصلون الاستفادة من قوة الدفع بعد أن جمعوا 16 نقطة من آخر ست مباريات.

وأضاف "لقد لاحظنا أن هذا الموسم من اكثر المواسم نجاحا خاصة بعد ماجمعناه من نقاط لكن مازال هناك ست نقاط اخرى يتعين الفوز بها".

يذكر أن دورتموند ضمن بالفعل المركز الثانى فى البوندسليجا المؤهل مباشرة لدورى الابطال فى الموسم الماضى بعد ان حسم بايرن ميونيخ اللقب فى شهر مارس الماضى كما صعد للمباراة النهائية لبطولة الكأس مما يتيح له الفوز بلقب فى ظل تراجع مستوى النادى البافارى بشدة منذ ان حسم البطولة المحلية وخرج من الدور قبل النهائى لدورى الابطال بعد ان تلقى هزيمة مهينة على ملعبه امام ريال مدريد باربعة اهداف نظيفة.

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