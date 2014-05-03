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سيتي يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 3-2

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سيتي يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 3-2 سيتي يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون 3-2

اقترب مانشستر سيتي من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، بالفوز على مضيفه إيفرتون 3-2 في الجولة الـ37 من البطولة.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي الثالث.

افتتح روس باركلي التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 11، وتعادل سيرجيو أجويرو في الدقيقة 22 قبل أن يضيف دزيكو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 44.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عزز سيتي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق دزيكو، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 65.

ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون، يعد من الملاعب الصعبة على سيتي، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصارين عليه منذ إقامة البطولة بنظامها الجديد عامي 1992 و2009.

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