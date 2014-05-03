أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يفرق بقنابل الغاز مظاهرة لصحفيين فلسطينيين

Google+ Print

فرق الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، وقفة احتجاجية نظمها صحفيون فلسطينيون، على حاجز بيت إيل، شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

واستخدم الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، لتفريق المظاهرة، التي نظمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، دون وقوع إصابات.

وشارك في المظاهرة عشرات الصحفيين، العاملين في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، وطالبوا بفتح الحواجز الإسرائيلية، وضمان حرية التنقل للصحفيين الفلسطينيين.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عبدلناصر النجار، إن مئات الصحفيين الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاختناق خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بكفالة حرية تنقل الصحفيين الفلسطينيين، وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة بحقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية