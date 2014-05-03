«الأسد» يدعو إلى العمل مع جميع الجهات داخليًا وخارجيًا لتسهيل عملية الإغاثة

دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، السبت، إلى العمل مع جميع الجهات «داخليا وخارجيا»، لتسهيل عمليات الإغاثة في سوريا، حسبما نقل عنه التليفزيون السوري في شريط إخباري.

وقال التليفزيون إن الرئيس السوري دعا إلى ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإنساني، وإيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا، ما يسهل عملية الإغاثة «دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمنا مطمئنا».

كان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال إن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين «لم تتحسن، ما يشكل خرقا لقرار صادر عن مجلس الأمن».