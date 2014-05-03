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عميد تربية نوعية خلال حفل اليوبيل الفضى: طريق المستقبل يبدأ من الماضى

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قال الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، إن الطريق إلى المستقبل يبدأ من إنجازات الماضى.

واستطرد محمود: "أننا اليوم نحتفل بمرور 25 عاما على إنشاء كلية التربية النوعية، ونحن بصدد هذا الحدث نكرم كل من قدم عرقا وجهدا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتفوقين".

وأضاف محمود، خلال احتفالية اليوبيل الفضى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، أن الكلية أنشئت لتقدم الفنان والمعلم المتميز فى مجال التربية الفنية والموسيقية، حيث حرصت الكلية منذ أنشائها أن تجمع بين البحث العلمى والتطبيق النظرى، ونهتم أن يشمل عطاؤها المجتمع الخارجى، وننظر إلى المستقبل بأمل وتفاهم، وأن خريج كلية التربية النوعية أكثر قدرة على التميز.

ووجه الشكر والتقدير للفريق القائم على إعداد الحفل.

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