"الأوقاف" تخصم 3 شهور لإمام مسجد بمصر القديمة لتركه المنبر لآخر

قرر الشيخ جابر طايع وكيل أوقاف القاهرة خصم ثلاثة أشهر من جميع الأجور المتغيرة للشيخ حمدان محمد عبد الرحيم إمام مسجد دياب غانم بمصر القديمة لترك منبره لشخص لا علاقة للأوقاف به، مما ترتب عليه الخروج عن موضوع الخطبة الموحد وتناول أمور من شأنها أن تثير الفتنة بين أبناء المجتمع.

كذلك فإنه خطب نحو ساعة وثلث، مما ترتب عليه استياء بالغ وشكوى من المصليين، وذلك فى خطبة يوم الجمعة الموافق 2/5/2014 م.

وأكدت وزارة اﻷوقاف، فى بيان لها، على جميع الخطباء ضرورة الالتزام بسائر تعليمات الوزارة المتصلة بخطبة الجمعة وغيرها.