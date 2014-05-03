"السياحى المصرى" بالهند يحصد جائزة الأكثر تأثيرا بالسوق الهندى

حصل المكتب السياحى المصرى بالهند، برئاسة الدكتور عادل المصرى، على جائزة "المكتب السياحى الأكثر تأثيرا بالسوق الهندى" بين المكاتب السياحية الدولية الممثلة بدولة الهند، جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر O.T.M، والذى اختتم أعماله مؤخرا بمشاركة عدد من الشركات السياحية والفنادق المصرية، ووفد من هيئة تنشيط السياحة وقنصل مصر بمومباى ورئيسة مجلس الأعمال المصرى الهندى.

وقال الدكتور عادل المصرى إن حصول المكتب على هذه الجائزة جاء نتيجة الجهود الإعلامية والمهنية المتواصلة بالسوق الهندى، خاصة فى ظل الظروف والأحداث السياسية الجارية بمصر فى الوقت الحالى، والحرص على التواجد الدائم ونقل حقيقة الأوضاع بموضوعية ومصداقية، وذلك من خلال المقالات المتعددة والرسائل الدورية الإيجابية عن مصر، ما ساهم فى حث منظمى البرامج وممثلى وكالات السياحة والسفر والإعلام ومتخدى القرار لاستمرار جهودهم لبيع وإدراج برامج سياحية لمصر ضمن برامج المقاصد السياحية الدولية الأخرى.

وأعرب "المصرى"، خلال المؤتمر الذى أقيم بمناسبة التكريم، عن شكره لمن دعم جهود المكتب الترويجية بالهند، وقام بشرح لطبيعة الوضع السياحى الحالى بمصر فى ضوء الأحداث السياسية الجارية الأخيرة، والجهود التى تبذلها وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية من كل الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة من الهند من خلال مبادرة وزير السياحة هشام زعزوع لاستجلاب مليون سائح هندى خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطى، وأنها ما زالت تستقبل زائريها، مؤكدا ثقته الكبيرة أن هناك مستقبلا عظيما ينتظر مصر خلال السنوات المقبلة بما تمتلكه من إمكانيات بشرية وطبيعية.

وأكد أن المكتب على استعداد لفتح آفاق تعاون جديدة مع كل منظمى البرامج ووسائل الإعلام بالولايات الهندية خلال المرحلة المقبلة، للترويج لمصر كمقصد سياحى متميز ومحبب لدى السائحين الهنود، حيث إن الهند تعتبر من إحدى الأسواق المصدرة الواعدة لمصر.