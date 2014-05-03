أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء على المناطق الأثرية

Google+ Print
محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء على المناطق الأثرية محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء على المناطق الأثرية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه سوف يتم تكثيف حملات إزالة كافة مخالفات البناء بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة والتصدى بحسم للتعديات وخاصة على المناطق الأثرية والتراثية، ورفع جميع الإشغالات بمحيط منطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما تشهده من إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات.

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه نظرا لأهمية هذه المنطقة وما يزخر بها من آثار إسلامية يبلغ عددها 33 أثراً ما بين مساجد وأسبلة ومدارس ترجع لحقبات مختلفة من التاريخ الإسلامى، قامت وزارة الثقافة بترميمها بحوالى 300 مليون جنيه لتحويل الشارع إلى متحف مفتوح ومزار سياحى هام لزائريه من أجانب ورواد المنطقة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365