محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء على المناطق الأثرية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه سوف يتم تكثيف حملات إزالة كافة مخالفات البناء بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة والتصدى بحسم للتعديات وخاصة على المناطق الأثرية والتراثية، ورفع جميع الإشغالات بمحيط منطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما تشهده من إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات.

وأضاف السعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه نظرا لأهمية هذه المنطقة وما يزخر بها من آثار إسلامية يبلغ عددها 33 أثراً ما بين مساجد وأسبلة ومدارس ترجع لحقبات مختلفة من التاريخ الإسلامى، قامت وزارة الثقافة بترميمها بحوالى 300 مليون جنيه لتحويل الشارع إلى متحف مفتوح ومزار سياحى هام لزائريه من أجانب ورواد المنطقة.