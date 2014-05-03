محافظ القاهرة: سنزيل العقارات المخالفة المطلة على القصر الجمهوري

أكد محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد استكمال إزالة العقارات المخالفة المطلة على القصر الجمهوري بحدائق القبة إلى مستوى سطح الأرض، مؤكدًا على رئيس حي حدائق القبة بإمكانية الاستعانة بشركات المقاولات الكبرى في حالة الحاجة إليها لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة .

وشدد المحافظ قائلًا، “لا أحد فوق القانون وأن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون وأحكامه لوقف نزيف المخالفات والتي زادت عن الحد خلال السنوات الثلاث الماضية ” ، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال الإزالة لعقارات مخالفة بحدائق القبة رافقه خلالها اللواء أحمد ضيف صقر نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء يحيى هلال رئيس حي حدائق القبة ، واللواء إبراهيم الزيات مدير إدارة شرطة المرافق ، وعدد من القيادات بالمحافظة .

وأوضح جلال أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بوقف المخالفات في المهد والتصدي لها والحيلولة دون استكمالها واستفادة المخالف منها .

أ ش أ