محافظ الجيزة يُعين نائبًا لرئيس حى الهرم لمتابعة المخالفات بمنطقة هضبة الأهرام

قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تعيين طه عبد الصمد نائبًا لرئيس حى الهرم لمتابعة منطقة هضبة الأهرام ورصد أى مخالفات وإزالتها فورًا.

جاء قرار المحافظ على خلفية كثرة شكاوى أهالى المنطقة من وجود تجاوزات كثيرة فى الفترة الأخيرة من بعض المواطنين منها مخالفات مبانى وإقامة محلات دون ترخيص.

وأكد محمد شافعى رئيس حى الهرم أن الحى يقوم بتنفيذ توجيهات المحافظ بحظر توصيل المرافق لأى عقار مخالف يتم إقامته بدون ترخيص لافتاً أن هذه المنطقة ينطبق عليها إشتراطات بناء خاصة بها تتضمن عدم تجاوز البناء بدروم ودور أرضى وأربعة أدوار.

وأضاف أنه على مدى الأيام القليلة الماضية تم تنفيذ 9 حالات إزالة لمخالفات بناء بنفس المنطقة ومصادرة التشوينات من رمال وإسمنت وخلاطة وإيداعها مخازن الحى كما يتم تكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة المرافق على المحلات المخالفة وغلقها وتشميعها، لافتًا أن المنطقة محظور إقامة محلات تجارية بها حيث أنها منطقة سكنية فقط وقد تم تخصيص مساحات أراضى بها لإقامة مولات تجارية .

ونفذت أجهزة المحافظة اليوم السبت حملة لإزالة مخالفات المبانى بمنطقة هضبة الأهرام وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة .

ووفقًا للتقرير الذى تلقاه الدكتور على عبد الرحمن فإن الإزالة شملت القطعتين 397 ، 398 حيث تم تكسير أعمدة الدور السادس بالقطعة 398 وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السادس بالقطعة 397 .

وقامت الحملة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحافظة وفى حضور قوات الأمن من قسم شرطة الأهرام لتأمين الإزالة .

أ ش أ