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مُحافظ القاهرة يطمئن على مُصابى تفجير مصر الجديدة

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مُحافظ القاهرة يطمئن على مُصابى تفجير مصر الجديدة مُحافظ القاهرة يطمئن على مُصابى تفجير مصر الجديدة

محافظ القاهرة

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بزيارة نقيب شرطة ومجندين مصابي تفجير الجديدة والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشرطة بمدينة نصر حيث تمنى لهم الشفاء العاجل، مؤكدًا أن تلك العمليات الجبانة لن تزيد رجال القوات المسلحة والشرطة إلا عزيمة وإصرار على استكمال معركتهم للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وعقب الزيارة تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحور مصطفى النحاس وامتداد رمسيس وشارع الطيران ، حيث أكد على سرعة الانتهاء من استكمال المرافق بالشارع وتشمل أعمال الرصف والإنارة والصرف الصحي .

كما شدد على القائمين على التطوير بتكثيف أعداد العمال والورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال وعدم إرباك الحركة المرورية .

يذكر أن أعمال التطوير بالمحور تتضمن رفع كفاءته بطول 8 كم تقريبًا بدءًا من تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس وصولاً إلى شارع محمد متولي الشعراوى على مرحلتين بتكلفة تصل لـ 60 مليون جنيه .

كما تشمل إنشاء الأرصفة وتجديد البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وأعمال الرصف بطول المحور وتوسعة عرض الشارع لمسافة 10 أمتار لكل حارة وتحديد أماكن لانتظار السيارات، وحل مشاكل التقاطعات المرورية بالشوارع الأخرى، مع إعادة استغلال وتجهيز مسار مترو مصطفى النحاس بعد رفع القضبان وتسليمها إلى هيئة المترو، وردم الحارة وتمهيدها لاستغلالها كمسار وحارة معزولة لخطوط النقل العام والنقل السريع، مع المراقبة لمنع أي سيارات أخرى من المرور به.

أ ش أ

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