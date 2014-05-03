السيسي يوجه 16رسالة للشعب في “الرئيس والناس”

وجه المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق و المرشح لرئاسة الجمهورية، 16 رسالة للشعب، وذلك خلال لقاء له على قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامي أسامة كمال.

وتناول السيسي خلال السائل عدد من القضايا وهي:

1-جعل مصر بكافة طوائفها وطنا واحدا

> 2-الحق فى المعرفة

> 3-القرارات المبنية على الدراسات العلمية

> 4-التعليم وتكلفته على الدولة

> 5-ظاهرة أهلنا فى النوبة

> 6-حتى لا ننسى من له الفضل علينا

> 7- الإعلام والنقد البناء

> 8- أهمية الملف الاقتصادى

> 9- المشكلة الأمنية

> 10- التأثير السلبى للعوز

> 11- ربط مؤسسات المجتمع المدنى بمؤسسات الدولة الأخرى

> 12- تأثير المشكلة الاقتصادية على منظومة الصحة

> 13- الوعى

> 14- دورك فى المجتمع

> 15- أطفال الشوارع

> 16- لماذا ظهرت العشوائيات