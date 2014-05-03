السيسي يوجه 16رسالة للشعب في “الرئيس والناس”

وجه المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق و المرشح لرئاسة الجمهورية، 16 رسالة للشعب، وذلك خلال لقاء له على قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامي أسامة كمال.
وتناول السيسي خلال السائل عدد من القضايا وهي:
1-جعل مصر بكافة طوائفها وطنا واحدا
> 2-الحق فى المعرفة
> 3-القرارات المبنية على الدراسات العلمية
> 4-التعليم وتكلفته على الدولة
> 5-ظاهرة أهلنا فى النوبة
> 6-حتى لا ننسى من له الفضل علينا
> 7- الإعلام والنقد البناء
> 8- أهمية الملف الاقتصادى
> 9- المشكلة الأمنية
> 10- التأثير السلبى للعوز
> 11- ربط مؤسسات المجتمع المدنى بمؤسسات الدولة الأخرى
> 12- تأثير المشكلة الاقتصادية على منظومة الصحة
> 13- الوعى
> 14- دورك فى المجتمع
> 15- أطفال الشوارع
> 16- لماذا ظهرت العشوائيات