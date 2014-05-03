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إنطلاق فعاليات مهرجان الفن ميدان بأسيوط

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إنطلاق فعاليات مهرجان الفن ميدان بأسيوط إنطلاق فعاليات مهرجان الفن ميدان بأسيوط

انطلقت مساء اليوم بميدان البنوك بوسط مدينة اسيوط فعاليات مهرجان ” الفن ميدان ” بمشاركة العشرات من الفنانيين والمبدعين الشباب وذلك بعد توقف دام اكثر من عام .

وأشارت دينا زاهى منسق مهرجان الفن ميدان بأسيوط ، إلى أن الفعاليات تم تنظيمها برعاية ودعم اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط وهيئة قصور الثقافة منوهة إلى أن الفعاليات ستشمل تقديم عروض الفنون الشعبية ومعرض للكتاب وعروض للمواهب الشابة بالتنسيق مع قصر ثقافة أسيوط بالإضافة إلى عروض مسرحية لبعض المخرجين الشباب من أبناء المحافظة وعروض الإفلام السينمائية وعروض الفن التشكيلى بمشاركة فريق الخطوة الأولى والموهوبين الشباب فى مختلف المجالات .

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