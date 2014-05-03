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إيران تطالب بإنشاء سوق إسلامية مشتركة

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حث وزير مناطق التجارة الحرة ومجلس التنسيق الإيرانى، أكبر توركان، السبت، الدول الإسلامية على سرعة إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

ونقلت وكاله أنباء «إرنا» الإيرانية عن «توركان»، فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر التجارة للبلاد الإسلامية، الذى عقد فى جزيرة كيش بالخليج على مدى يومين، قوله إن «مناطق التجارة الحرة هى أمثله جيده للتجارة بين الدول الإسلامية».

وأضاف: «ينبغى على البلاد الإسلامية بذل قصارى جهدها لإنشاء بنوك وعملات وأسواق مشتركة لتعزيز التجارة بين القطاعات الخاصة».

جدير بالذكر أن جزيرة كيش بالخليج استضافت مؤتمرا حضره ممثلون عن 20 دولة إسلامية من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين والمملكة العربية وإيران وأذربيجان وجورجيا وروسيا وبريطانيا وأفغانستان، وبمشاركه علماء وتجار مسلمين لتسهيل التعاون والمعاملات التجارية فيما بين الدول الإسلامية.

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