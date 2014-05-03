بالفيديو - بايرن يسحق هامبورج .. ودورتموند يحافظ على الوصافة

استعاد بايرن ميونخ انتصاراته وتناسى أحزانه بفوز كبير الليلة أمام مضيفه هامبورج بأربعة أهداف لواحد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، المتوج منذ فترة بلقبها.

وعادت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتعرف مذاق الفوز، بعد الخسارة المهينة على ملعبها أليانز أرينا برباعية نظيفة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع الفريق البافاري البطولة التي يحمل لقبها بشكل مخزي بعد الخسارة أيضا في الذهاب بهدف نظيف.

سجل أهداف بايرن اليوم كل من ماريو جوتزه في الدقيقتين 32 و69، وتوماس مولر في الدقيقة 55 وكلاوديو بيزارو في الدقيقة 75، ليبلغ الفريق النقطة الـ87، وليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

بينما أحرز التركي هاكن كالهانغولو الهدف الوحيد لأصحاب ملعب آيمتيش آرينا، ليتجمد رصيد هامبورج عند 27 نقطة محتلا المركز السادس عشر في جدول البوندسليجا.

كما حافظ بروسيا دورتموند على وصافة جدول البطولة بفوزه على ضيفه هوفنهايم 3-2 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، بفارق أربع نقاط عن شالكه الثالث، الذي فاز خارج قواعده على فرايبورج بهدفين نظيفين.

وفي مباريات أخرى فاز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين ليدعم موقفه في المربع الذهبي برصيد 58 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة عن فولفسبورج الذي فاز على مضيفه شتوتجارت بهدفين لواحد.

شاهد أهداف بايرن

شاهد أهداف دورتموند