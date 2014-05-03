أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«لافروف» يطلب من «كيري» أن تستغل واشنطن نفوذها لوقف عملية عسكرية أوكرانية

Google+ Print

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، السبت، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري، بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحمل الأوكرانية على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف «لافروف» أن من المهم زيادة دور الوساطة الذي تؤديه منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» لضمان أن تفي كييف باتفاق جنيف بشأن نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

وقال البيان: «لا تزال فرص حدوث ذلك قائمة، إذا أصبحت كل المناطق الأوكرانية ممثلة في حوار وطني بشأن الإصلاح الدستوري والسيطرة على الإرهابيين من مجموعة (رايت سكتور)».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا