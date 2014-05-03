«لافروف» يطلب من «كيري» أن تستغل واشنطن نفوذها لوقف عملية عسكرية أوكرانية

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، السبت، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري، بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحمل الحكومة الأوكرانية على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف «لافروف» أن من المهم زيادة دور الوساطة الذي تؤديه منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» لضمان أن تفي كييف باتفاق جنيف بشأن نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا.

وقال البيان: «لا تزال فرص حدوث ذلك قائمة، إذا أصبحت كل المناطق الأوكرانية ممثلة في حوار وطني بشأن الإصلاح الدستوري والسيطرة على الإرهابيين من مجموعة (رايت سكتور)».