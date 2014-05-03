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أخيرا .. شيكابالا على دكة لشبونة أمام ' الأساسيين ' جمعة وغزال

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أخيرا .. شيكابالا على دكة لشبونة أمام ' الأساسيين ' جمعة وغزال أخيرا .. شيكابالا على دكة لشبونة أمام ' الأساسيين ' جمعة وغزال

تأكد ظهور محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة رسميا لأول مرة في القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا لمواجهة ناسيونال ماديرا بالدوري البرتغالي.

ودخل شيكابالا القائمة النهائية لأول مرة، ويبقيه ليوناردو خارديم المدير الفني للشبونة على مقاعد البدلاء.

وفي المقابل يبدأ علي غزال وصالح جمعة مع فريقهما ناسيونال ماديرا بشكل أساسي.

يذكر أن المباراة تعد تحصيل حاصل ولن تغير من موقف الفريقين في ترتيب المسابقة.

ولم يشارك شيكابالا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول أو دخل القائمة، وظهوره أمام ناسيونال حتى على مقاعد البدلاء هو أول ظهور رسمي منذ انضمامه في يناير.

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