شابي: نشعر بالحزن .. لم نقدم موسما جيدا

إفي - قال لاعب برشلونة الإسباني شابي هيرنانديز أن فريقه لم يقدم موسما جيدا وذلك عقب التعادل مع خيتافي بهدفين لمثليهما في الجولة الـ36 بالليجا في ملعب كامب نو.

وصرح شابي عقب المباراة "نشعر بالحزن، لم نقدم موسما جيدا، التوفيق غاب عنا ولم نكن على قدر المنافسة في الكثير من النواحي".

وأضاف اللاعب "يجب محو هذا الموسم من ذاكرتنا وانتقاد أنفسنا، خسرنا لقب الليجا إلا إذا حدثت معجزة.. لم ننافس وغابت عنا الدقة، علينا التحسن في الكثير من الأشياء".

وتراجعت فرص برشلونة بعد تعادل اليوم في الاحتفاظ بلقب الليجا هذا الموسم الذي شهد خسارته كأس الملك أمام غريمه ريال مدريد وخروجه من دوري الأبطال أمام أتلتيكو الذي يتصدر مسابقة الدوري الإسباني ويعد الأقرب للقب.