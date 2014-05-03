العسل.. فوائده واستخداماته للحامل

يعتبر العسل عاملاً غنياً في الحفاظ على صحة المرأة، خاصة المرأة الحامل، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تحتاجها‏، ويؤدي نقصها إلى أمراض عديدة يمكن أن تشكل عبئاً عليها، وتكون مضرّة لجنينها. وفي هذا الإطار التقت «سيدتي نت» بـ«سارا غوف»، اختصاصية وخبيرة في شركة عسل سارا؛ لتخبرنا عن بعض فوائد العسل للمرأة الحامل، ونصائح حول طرق استخدامه.

لا شك أن النظام الغذائي المتوازن يؤثر في صحة المرأة الحامل وجمالها في آن واحد، لذلك لابد من إدخال العسل ذي الفوائد المتعددة ضمن هذا النظام.. وهذه مجموعة من النصائح:

• استخدمي العسل؛ لتحلية المشروبات الباردة والساخنة والحلويات، كبديل صحي عن السكر، ما يضفي فوائد غذائية، ويساعد على التخفيف من زيادة الوزن.

• واظبي على شربه مع القرفة والماء؛ إذ يساعد هذا المشروب على الهضم، إضافةً إلى أنه يساعد على خسارة الوزن، وهو مفيد لحالات الإمساك الطبيعية التي قد تتعرضين لها في حملك.

• إذا كنت تعانين من الغثيان أو القيء، اخلطي العسل مع شاي الزنجبيل أو عصير الليمون؛ لتخفيف من هذا الشعور.

يمكنك وبكل سهولة إعداد خلطة كماسك يومي وطبيعي؛ للحفاظ على نعومة بشرتك أثناء حملك، وهذه مجموعة من الخلطات المنزلية سهلة التحضير، التي تساعدك على استعادة نضارة ونعومة بشرتك، والحفاظ على رشاقتك أثناء حملك:

ماسكات بالعسل

• يمكنك استخدام العسل بمفرده كماسك طبيعي للبشرة، من خلال دهنه وتدليكه على البشرة الناشفة، ومن ثم مسحه بفوطة دافئة، كما يمكنك خلطه مع المكونات الآتية بالطرق المذكورة:

• العسل مع الحليب: اخلطي القليل من الدقيق الأبيض مع العسل والحليب الكافي لصنع عجينة، ثم ادهنيه على وجهك، واغسليه بعد دقائق قليلة بماء فاتر؛ لتصبح بشرتك أكثر نعومة وبياضاً. يساعد هذا الماسك على تصفية البشرة من أي شوائب وتوحيد لونها.

• العسل مع الليمون: لتقشير البشرة وتنظيفها.. اخلطيه مع عصير الليمون، وادهنيه على بشرتك لبضع دقائق، ثم اشطفيه بماء دافئ، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نضارة وإشراقاً.

• العسل مع زيت الزيتون: اخلطي القليل من العسل مع زيت الزيتون، ودلكي بشرتك؛ لمنع ظهور التشققات في منطقة الأرداف والبطن؛ للحفاظ على جمال بشرتك خلال هذه الفترة.