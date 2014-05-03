وزير التعليم العالى يقبل اعتذار مستشاره القانونى عن عدم الاستمرار بمنصبه

أكد الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلم، أنه وافق على قبول اعتذار المستشار طارق الفيل عن عدم استمراره كمستشار قانونى للوزير وذلك لأسباب شخصية، وقد تم توجيه خطاب شكر له على ما قام به من جهود طيبة خلال فترة عمله بالوزارة.

وأعلن الوزير فى تصريحات صحفية، أنه لا صحة على الإطلاق لما نشرته وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول تحويل المستشار الفيل وبعض قيادات الوزارة للتحقيق بناء على طلب جهات سيادية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ضرورة التحقق من أية أخبار تتعلق بها أو بمن يعملون بها وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية والمستشار الإعلامى، وذلك حرصاً على إظهار الحقائق للرأى العام المصرى.