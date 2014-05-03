تأجيل الاستماع إلى الشهود فى بلاغ جبرائيل ضد برهامى بتهمة “ازدراء المسيحية” لغد

قال نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، أجلت الاستماع إلى شهوده، في بلاغه ضد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لجلسة الغد الأحد.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم “8997- عرائض النائب العام”، لعام 2014، أن نائب رئيس الدعوة السلفية ظهر على إحدى القنوات الفضائية قبل أسبوع، ووصف عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بأنه “أكفر الأعياد عند النصارى، وأن الذين يعتقدون بأن المسيح صلب ووصفهم بالكفار، ويتبعون الضلال”.

واستنكر البلاغ اتهام برهامي المسيحيين بالضلال، معتبرًا أن الاختلاف بين العقائد والأديان لا يمكن بحال من الأحوال، أن يدفع بطائفة أو أشخاص أن يزدرى أو يحتقروا الطائفة الأخرى.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه دأب على النيل من المسيحيين، وصرح مسبقا بعدم جواز أن يترشح أحد من المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية، كما يحظر عليهم تولي المناصب القيادية في البلاد.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقه، ومواجهته بتهم ازدراء الدين المسيحي والتحريض على الفتنة الطائفية وتكدير السلم والأمن العام.