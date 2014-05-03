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حمدين صباحى: من حق مصر تغيير الاتفاقيات للحفاظ على "مياه النيل"

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حمدين صباحى: من حق مصر تغيير الاتفاقيات للحفاظ على "مياه النيل" حمدين صباحى: من حق مصر تغيير الاتفاقيات للحفاظ على "مياه النيل"

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، حرصه على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أبرمتها مع دول العالم، لافتا إلى حق القاهرة تغيير أى اتفاقية للحفاظ حقها الأصيل فى مياه النيل.

ودعا "صباحى" خلال كلمته للشعب بثها التليفزيون الرسمى، إلى إقامة منظمة إقليمية جديدة تجمع شعوب دول حوض النيل لتحسين العلاقات وتنميتها بين تلك الدول، مؤكداً أن مصر قادرة على حفظ حقها فى مياه النيل وزيادتها بالتعاون واحترام لشعوب دول حوض النيل، مضيفاً: "لا مكان للعداء بين أسر وادى النيل من منابعه لمصبه بما يحقق أحلام كافة الدول الإفريقية".

وناشد المرشح الرئاسى المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والتصويت لها، قائلاً: "لا أريد سلطة ولكنى أسعى إلى ما سعى إليه الشهداء النبلاء وأريد الإخلاص للموطن والعدالة الاجتماعية واستقرار الوطن، ويا شباب مصر هذه معركة من أجل الاستقرار والمستقبل أن شئتم انتصرتم لأنفسكم وأحلامكم وان شئتم قاطعتم وخذلتم دماء الشهداء".

وتابع "صباحى": "أتوجه إليكم لنوحد جهودنا وأراهن عليكم لنعمل معاً على تحقيق مستقبل أفضل، شعب مصر العظيم صانع الثورات أخوض معكم معركة شريفة من خلال الصناديق وبلا معارك شخصية".

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