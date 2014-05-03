جينيفر لوبيز تنجح وريانا تفشل بإطلالاتهما في حفل "iHeartRadio"

في كل مرة تظهر Jennifer Lopez و Rihanna مع Selena Gomez و Shakira في حفل واحد يلفتن به الأنظار ويزيد الحديث عن إطلالاتهن الساحرة، وقد ظهرت النجمات الأربع في حفل "iHeartRadio Music Awards"، وسنتحدث عن إطلالاتهن من خلال السطور التالية:



اختارت النجمة Jennifer Lopez أن تظهر بلوك ناعم وجميل بفستان قصير باللون الأبيض حمل توقيع المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، أما النجمة الأنيقة Shakira فقد اختارت لوكاً عصرياً وشبابياً من "Alaia" بتنورة قصيرة وتوب أسود جميل، وقد ظهرت Selena Gomez بلوك مشابه بتنورة جميلة باللون العودي وتوب قصير بنفس اللون من "Cushnie at Ochs"، ولكن كانت إطلالاتها باهتة نوعاً ما.

من ناحية أخرى كان اختيار النجمة Rihanna غير موفق، حيث اختارت فستاناً طويلاً من الدانتيل حمل توقيع دار "Givenchy" ونسقته بطريقة سيئة وغير جذابة مع تسريحة غريبة وأحمر شفاه أخضر وجد طريقه ليلوّن أسنانها أيضاً.



شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل "iHeartRadio Music Awards"، وأخبرينا برأيك.