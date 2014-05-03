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الشرطة يحدد سعر بيع نجومه للأهلي والزمالك

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الشرطة يحدد سعر بيع نجومه للأهلي والزمالك الشرطة يحدد سعر بيع نجومه للأهلي والزمالك

حددت إدارة اتحاد الشرطة بيع الثلاثي خالد قمر وأحمد دويدار والنيجيري معروف يوسف إلى الأندية الساعية لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لضم خالد قمر، فيما يرتبط معروف يوسف بالانتقال إلى الزمالك، وأحمد دويدار إلى الإسماعيلي.

وقال علي غيط المشرف العام على فريق الكرة لـFilGoal.com: "حددنا أسعار بيع لاعبينا إلى الأهلي والزمالك والإسماعيلي الساعين لضم الثلاثي خالد قمر ودويدار ومعروف يوسف".

وأوضح "وضعنا مبلغ مليوني و250 ألف جنيه للاستغناء عن خالد قمر، ومليون و250 ألف جنيه مقابل بيع دويدار".

وتابع "وحددنا 200 ألف دولار للاستغناء عن معروف يوسف".

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