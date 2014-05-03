اتحاد الكرة يقرر إيقاف سعفان الصغير بسبب سب ميدو

قرر اتحاد الكرة المصري إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي بعد اشتباكه لفظيا مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك في مواجهة الفريقين يوم الخميس الماضي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي الإسماعيلي أكد فيه أنه تقرر إيقاف سعفان الصغير لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها لجنة المسابقات.

وكان الصغير قد اشتبك مع ميدو لفظيا الذي رفض إيقاف مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب سقوط لاعبي الدراويش وإضاعة الوقت.

يذكر ان الإسماعيلي قد أحال سعفان الصغير للتحقيق بعد الواقعة.

وفور تلقي مجلس إدارة الإسماعيلي الخطاب، قام بمخاطبة الجهاز الفني لإطلاع سعفان على الإيقاف أثناء استعداد الفريق لمباراة حرس الحدود.