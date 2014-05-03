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القبض على 4 متهمين جدد فى اشتباكات الهلايل والدابودية بأسوان

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القبض على 4 متهمين جدد فى اشتباكات الهلايل والدابودية بأسوان القبض على 4 متهمين جدد فى اشتباكات الهلايل والدابودية بأسوان

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية والعميد عيدعبد الحميد وكيل ادارة البحث من ضبط 4 متهمين جدد صادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بأسوان فى واقعة الإشتباكات التى وقعت بين قبيلتى الهلايل والدابودية مطلع الشهر الماضى وراح ضحيتها 26 شخص .

وبذلك يصل عدد المتهمين المقبوض عليهم إلى 56 متهم .

وتمكنت القوات من ضبط كلا من المتهم نصر يحي علي محمود 31 سنة موظف بهيئة سكك حديد أسوان ومقيم طريق الخزان والسابق اتهامه في عدد ( 6 ) قضايا متنوعة و المتهم صابر مختار سيد عبد العال وشهرت ” صابر شعبان ” 35 سنة موظف بهيئة سكك حديد أسوان ومقيم دابود – دائرة مركز نصر النوبة و المتهم علاء جلال الدين عبد الصمد يونس وشهرته ” حموءه ” 35 سنة عاطل ومقيم أبو الريش قبلي والمسجل خطر شقي خطر وسابق اعتقاله والمتهم شاذلى عبد الحليم جاد موسي 26 سنة عاطل ومقيم خور عواضة.

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