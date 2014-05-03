مباحثات بين وزير الخارجية الروسى والأمريكى بشأن ضرورة التخلص من كيماوى سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم السبت بشأن ضرورة التخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية الذي أعلن عنه في الآونة الأخيرة.

وأضاف كيري للصحفيين : “أكدت على ضرورة ازالة الكمية المتبقية في موقع قرب دمشق وحجمها ثمانية في المئة” وأضاف أن الاتصال الهاتفي جرى خلال رحلته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتابع كيري دون الخوض في تفاصيل “اتفقنا على العمل بشأن اشياء معينة لمحاولة معرفة ما اذا كان من الممكن تسريع تلك العملية مع الموافقة على انه لا يمكن قبول أي تأخير من جانب”.