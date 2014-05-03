وزير الخارجية يغادر القاهرة لحضور مؤتمر تغير المناخ بأبو ظبى

غادر وزير الخارجية نبيل فهمى، القاهرة اليوم السبت، متوجها إلى أبو ظبى فى زيارة للإمارات تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات الاجتماع الوزارى رفيع المستوى للأمم المتحدة الذى يعقد الساعات القادمة بشأن تغير المناخ.

صرحت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، بأن فهمى سيعرض رؤية مصر بشأن قضايا تغير المناخ وضرورة تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل القيام بأعمال ملموسة لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز كل الجهود الكفيلة بمواجهة التغير المناخى .

ويبحث الاجتماع تشجيع التعاون لتطبيق أفضل الحلول العملية التى يمكن أن تساعد فى التصدى لظاهرة تغير المناخ، وتشجيع طرح أفكار ومقترحات فعالة خلال قمة القادة لتغير المناخ 2014، المقرر عقدها فى نيويورك 23 سبتمبر القادم قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويلتقى "فهمى" على هامش الاجتماعات مع عدد من المشاركين فيه لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية، وبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبعض الدول والجهات المشاركة فى هذه الاجتماعات .

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