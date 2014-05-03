وزيرة التضامن: مناقشة الحد الأدنى للمعاشات 6 مايو

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم 6 مايو الجارى بعد تشكيله الجديد، حيث سيتم مناقشة كيفية تطبيق الحد الأدنى للمعاشات وفقا لميزانية الدولة، وكذلك التطرق لمطالب أصحاب المعاشات.

وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها إلى محافظة الشرقية لافتتاح مركز الأورام وعلاج سرطان الكبد، بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبمشاركة مؤسسة مصر الخير، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بشأن سداد 162 مليار جنيه من أموال التأمينات بواقع 20 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة والباقى على 10 سنوات، لافتة إلى أن الحكومة تضمن الحفاظ على أموال المعاشات.