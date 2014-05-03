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مخفوق الجبن السويسري:صلصة ساخنة

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مخفوق الجبن السويسري:صلصة ساخنة مخفوق الجبن السويسري:صلصة ساخنة

المقادير:
-300 غرام من جبن "غرويير" المبشور
-300 غرام من جبن "إيمانتال" المبشور
-ملعقة كبيرة من دقيق الذرة
-300 ملليلتر من عصير التفاح
-4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الحامض
-ملعقة صغيرة من الخردل
-ملعقتان كبيرتان من صلصة الحبق (البستو) الجاهزة

طريقة التحضير:
1- يضرب صنفا الجبن، مع دقيق الذرة، في الخلاط الكهربائي.
2 -يغلى في قدر كلّ من عصير التفاح والليمون الحامض، مع إضافة خليط الجبن باليد، مع التحريك مع كلّ إضافة، وذلك حتى يتشكّل خليط ناعم وكريمي القوام.
3- يضاف الخردل، وأخيراً صلصة الحبق عند التقديم ساخناً.

هذه الصلصة الساخنة تغمس فيها كلّ من الخضراوات والخبز المحمص.
(هذه المقادير تكفي لأشخاص ستة).

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