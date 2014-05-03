مخفوق الجبن السويسري:صلصة ساخنة

المقادير:

-300 غرام من جبن "غرويير" المبشور

-300 غرام من جبن "إيمانتال" المبشور

-ملعقة كبيرة من دقيق الذرة

-300 ملليلتر من عصير التفاح

-4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الحامض

-ملعقة صغيرة من الخردل

-ملعقتان كبيرتان من صلصة الحبق (البستو) الجاهزة

طريقة التحضير:

1- يضرب صنفا الجبن، مع دقيق الذرة، في الخلاط الكهربائي.

2 -يغلى في قدر كلّ من عصير التفاح والليمون الحامض، مع إضافة خليط الجبن باليد، مع التحريك مع كلّ إضافة، وذلك حتى يتشكّل خليط ناعم وكريمي القوام.

3- يضاف الخردل، وأخيراً صلصة الحبق عند التقديم ساخناً.

هذه الصلصة الساخنة تغمس فيها كلّ من الخضراوات والخبز المحمص.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ستة).

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