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السيسي : الوطن ليس ملكنا وحدنا بل ملك الجميع و الأجيال القادمة

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السيسي : الوطن ليس ملكنا وحدنا بل ملك الجميع و الأجيال القادمة السيسي : الوطن ليس ملكنا وحدنا بل ملك الجميع و الأجيال القادمة

طالب المشير عبد الفتاح ،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،بضرورة تجاوز المشكلات الحالية التى تمر بها من أجل مستقبل الاجيال الحالية و القادمة .

ونشرت الحملة الرسمية لترشح المشير السيسي ،مقطع ،تحت عنوان “بالعمل تحيا الاوطان” ،يتحدث فية السيسى قائلاً:” انا بوصف حالة إحنا عاوزيين نتجاوزها عشان بلادنا مش بوظفها عشان اهاجم حد احنا عندنا المشكلة ديييية تعالو نحلها عشان الوطن دة مش بتاعنا احنا بس دة بتاع الاجيال القادمة ولادنا و احفادنا يلاقو حاجة يلاقو مكان المكان دة مستقر المكان دة قابل للنمو قابل للحياة قابل للإذدهار كمان ” .

 

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