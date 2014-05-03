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انتهاء المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد بـ 17 توصية

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انتهي عصر اليوم المؤتمر العام للمحامين الذي انطلقت فعالياته بمدينة بورسعيد الباسلة في الفترة من أول مايو و حتي 3 مايو الحالي .

واختتم المؤتمر بكلمة لسامح عاشور مقيب المحامين ورئيس اتحاد بالمحامين العرب وقال فيها عاشور أن مهنة المحاماة مهنة سامية و مهنة وطنية في أواصر للمحبة والدفاع وأن أهمينة نقابة المهامين ومهنة المحاماة عي الدفاع عن الوطن واللدفاع عن المواطن .

وشدد عاشور علي أن من يري غير ذلك فليمتهن مهنة أخري ، مشيرًا إلى أن المحامين هم أطراف العدالة وأن المحامي لا بد أن يدافع دائما عن الوطن .

وأشار عاشور أن نطام مبارك لن يعود أبدا وأن الفساد لن يربو و قادرون كمحامين في القضاء علي الفساد والفاسدين .

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