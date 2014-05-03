محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية لمواقع خدمات تأمين المنشآت الحيوية

قام اليوم اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بجولة تفقدية لمواقع خدمات تأمين المنشأت الحيوية والمرافق الهامة بمدينة الخارجة للوقوف علي مدي تنفيذ خطط تامين هذه المواقع والاستماع إلي مشكلات أمناء وأفراد الشرطة بهذه الخدمات التأمينية .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الوادي الجديد أن جولة مدير الأمن شملت اليوم متابعة الخدمات الأمنية علي بعض البنوك بمدينة الخارجة وخطط تأمين مستشفي الخارجة العام ونقابة المعلمين بالخارجة مبني ديوان عام المحافظة ومحطات مياه الشرب والكهرباء ومبني اذاعة الوادي الجديد فضلًا عن تفقد معسكر قوات الأمن ومتابعة جودة التغذية للمقدمة للأفراد والجنود.

وأكد الجوهري قيام مدير أمن المحافظة بإصدار توجيهات مشددة بعقد لقاءات دورية لقيادات المديرية مع الأمناء وإفراد الشرطة للاستماع إلي مشاكلهم وبحث طرق سريعة لحلها .

وأضاف اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد أنه تم وضع خطة مكبرة لتأمين أهم منشأت المحافظة والمرافق الحيوية بها فضلًا عن نشر دوريات الانتشار السريع بجميع مدن وقري المحافظة علي مدار 24 ساعة لإشعار المواطن بالتواجد الأمني .

وأكد العشري تكثيف دوريات تامين الطرق علي الطرق السريعة بالمحافظة فضلًا عن تكثيف حالات الاشتباه من الوافدين للمحافظة من خلال الأكمنة الحدودية .