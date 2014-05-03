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ضبط 49 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط‎

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ضبط 49 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط‎ ضبط 49 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط‎

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط من ضبط 49 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى فى حملة مكبرة على محلات ومطاعم أسيوط .

وقال الدكتور مصطفى تعلب مدير مديرية الطب البيطرى باسيوط انه باﻷشتراك مع مباحث بأسيوط وشرطة المرافق تم شن حملة على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك .

أسفرت الحملة عن ضبط 22كيلو لحوم ذبح خارج المجازر و ضبط 13.5 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطعم “م. د” و13.5 كيلو من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطعم آ. س . ” بمدينة أسيوط .

وتحررت محاضر بالمضبوطات وأرسلت للنيابة العامة وقررت اللجنة إعدام المضبوطات بعد صدور قرار السيد المستشار رئيس النيابة العامة .

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